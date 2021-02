Repubblica: nessun danno muscolare per Insigne, Demme sta meglio

Secondo quanto scrive Repubblica, le condizioni di Insigne e Demme, usciti malconci dalla sfida di Coppa Italia di ieri contro l’Atalanta, sono tutto sommato buone. Nessun danno muscolare, ma solo una forte contusione, per il capitano. Mentre il tedesco si è ripreso dal colpo alla testa.

“Dalla faticosa sfida infrasettimanale contro la Dea erano infatti usciti malconci Insigne e Demme, che però non preoccupano e faranno di tutto per rimettersi in fretta a disposizione. Il capitano ha subito soltanto una forte contusione al polpaccio, senza alcun danno di natura muscolare. Il tedesco si è invece ripreso dallo stordimento che aveva subito in seguito a un colpo alla testa. Per entrambi un sospiro di sollievo, insomma”.