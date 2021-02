Repubblica: Napoli, c’è molta preoccupazione per i contagi

Si teme che Ghoulam e Koulibaly non restino casi isolati. Il gruppo è stato sottoposto stanotte ad un nuovo ciclo di tamponi, si spera non arrivino sorprese negative

C’è un’aria di grande preoccupazione, in casa Napoli, per gli ultimi contagi registrati in squadra, quelli di Ghoulam e Koulibaly. I due, scrive il quotidiano, sono molto legati, trascorrono molte ore insieme e non è un caso la loro concomitante positività. Ora il Napoli teme il propagarsi del virus tra le sue fila.

“La doppia assenza quasi certamente non è un caso: Koulibaly e Ghoulam sono molto amici e trascorrono diverso tempo insieme con le rispettive mogli. Entrambi sono comunque asintomatici ed in isolamento domiciliare e naturalmente non ci saranno a Marassi. La preoccupazione in casa Napoli è molto alta: il gruppo si è sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi nella notte tra venerdì e sabato nel ritiro di Genova con la speranza di non ricevere altre brutte sorprese”: