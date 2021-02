Repubblica: Gattuso sa che il suo futuro dipenderà dai risultati e non dagli umori di De Laurentiis

Nonostante il periodo difficile e le numerose critiche che si sente addosso il tecnico continua a fare il suo lavoro perché sa che i risultati contano più degli umori dei tifosi

Il Napoli è tornato subito al lavoro dopo la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta per preparar la sfida contro il Genoa. Lavoro duro, come sempre ha indicato Rino Gattuso, per ottenere i risultati che la squadra vuole. Il momento non è dei migliori, soprattutto dal punto di vista emotivo, ma il tecnico non si lascia scoraggiare, scrive Repubblica, perché sa che quello che conta sono i risultati e i conti si faranno alla fine

L’allenatore ha le spalle larghe e va avanti per la sua strada, sapendo che le valutazioni finali sul suo lavoro dipenderanno solo dai risultati: non dagli sbalzi umorali di Aurelio De Laurentiis e tanto meno da quelli (più legittimi) dei tifosi.