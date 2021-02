Repubblica: De Laurentiis scaricherà Gattuso solo se la squadra non gli mostrerà fedeltà

Repubblica Napoli presenta così la sfida di stasera contro l’Atalanta, in Coppa Italia. Se il match finirà male per gli azzurri, si aprirà nuovamente il dibattito sulla sorte di Gattuso. L’apertura della crisi da parte della Società, però, dipenderà fondamentalmente dalla fedeltà che i calciatori mostreranno al tecnico.

“In caso di sconfitta ed eliminazione, invece, torneranno più che mai di moda i processi e si riaprirà subito il dibattito sulla sorte di Ringhio, che dipende in questo cruciale momento dai risultati e probabilmente ancora di più dalla fedeltà che gli dimostreranno sul campo i giocatori. È questa in effetti la vera discriminante su cui vigila Aurelio De Laurentiis, consapevole di dover tenere conto della situazione di oggettiva e gravissima emergenza che sta penalizzando il lavoro del tecnico calabrese: la cui posizione verrà messa dunque in discussione solo se la squadra lo abbandonerà al suo destino e dimostrerà di non credere più nel progetto”.