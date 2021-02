Prof. Portella: «Focolaio Napoli? Occorre attendere 5 giorni, potrebbero esserci altri casi»

Il professor Portella, direttore del dipartimento che si occupa dei tamponi del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo.

Su Ghoulam e Koulibaly:

«Contatto Ghoulam-Koulibaly? Abbiamo verificato in altri casi esterni alla SSC Napoli che in realtà molti casi di apparente correlazione può anche non esserci. Non c’è da dare nessun giudizio negativo, nessuna mancanza di professionalità da parte di Ghoulam e Koulibaly. Dobbiamo solo sperare che non si sia creato un focolaio, le esperienze precedenti sono confortanti. Sono fiducioso, so come sono scrupolosi i colleghi dello staff medico del Napoli».