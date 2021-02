Pioli: “La sconfitta non ci ridimensiona, non siamo riusciti ad alzare il livello”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato la sconfitta nel derby intervistato da Sky Sport.

L’umore è quello che è, ci tenevamo tanto per il club, i tifosi e la classifica, avremmo voluto un risultato diverso. Non esserci riusciti dispiace, è stata una settimana non positiva. Nei primi minuti non siamo stati intensi come dovevamo, subire subito gol ha permesso agli avversari di fare la partita che volevano. Poi abbiamo provato a rimetterla a posto, c’è il rimpianto di non aver segnato nelle situazioni che avevamo avuto. Non dobbiamo perdere la positività e la voglia di lavorare e continuare a crescere. Ci servirà per il futuro.

Se ci avessero detto mesi fa che saremmo stati secondi in classifica avremmo fatto salti di gioia, ma ora è giusto non farli. Il percorso per forza sarà difficile visto che siamo i più giovani d’Italia. Oggi ci abbiamo provato, avremmo potuto far meglio. Ora voltiamo pagina e pensiamo alla sfida importante di Europa League, dove vogliamo andare avanti. Non siamo riusciti ad alzare il livello, abbiamo fatto una buona gara ma ne serviva una eccezionale. Ma non siamo ridimensionati.

Ibra a Sanremo? Siamo concentrati solo sul campo. Siamo stati tutti con la stessa bassa dopo la sconfitta, non solo Zlatan. È stato un peccato non pareggiare quando abbiamo dominato la partita, è il vero rimpianto. Non ci siamo riusciti solo per sfortuna e non per demeriti.