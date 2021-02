Perrella: «Sono state rilevate venti mutazioni del virus, quella inglese è la più diffusiva»

Al Cormez: «Bisogna prestare la massima attenzione. Preoccupa la diffusione a scuola, ma come preoccupano tutti i luoghi chiusi o gli assembramenti. Temo la guardia bassa dei cittadini»

Il Corriere del Mezzogiorno intervista Alessandro Perrella, infettivologo del Cardarelli e dell’Unità di crisi regionale. Il tema è quello della variante inglese del Covid. Ieri la Regione ha lanciato l’allarme: un contagio su 4, in Campania, deriva proprio da questa variante.

Perrella si esprime su una possibile terza ondata e sull’interruzione della didattica in presenza.

«L’incremento dei contagi è lineare e lo verifichiamo di volta in volta. Preoccupa la diffusione a scuola, ma come preoccupano tutti i luoghi chiusi o gli assembramenti. Temo la guardia bassa, con tantissimi cittadini che pare abbiano mollato l’attenzione sul rischio contagio, e un precipuo risvolto psicologico che non aiuta: il fatto che ormai c’è il vaccino e quindi il Covid va incontro a sicura sconfitta».