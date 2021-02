Napoli-Juventus, Ospina costretto al forfait per un problema muscolare

Il portiere del Napoli ha avuto un problema durante il riscaldamento. Al suo posto giocherà Alex Meret

I guai in casa Napoli non finiscono. Pochi minuti prima di Napoli-Juventus anche David Ospina è costretto a fermarsi. Per il portiere del Napoli un problema forse muscolare, come riferisce Massimo Ugolini, inviato Sky allo Stadio Maradona. Sembrerebbe un problema all’inguine, da quanto mostrano le immagini.

Ospina è stato assistito dai sanitari del Napoli. E’ uscito dal campo visibilmente dolorante. Non potrà difendere la porta del Napoli. Al suo posto toccherà ad Alex Meret.