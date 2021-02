Morto l’attore Christopher Plummer: aveva 91 anni

Plummer si è spento serenamente e circondato dall’affetto dei suoi cari, nella sua abitazione in Connecticut. È il più vecchio ad aver vinto il premio Oscar, nel 2012

Christopher Plummer, celebre attore canadese e premio Oscar nel 2012, si è spento oggi nella sua abitazione in Connecticut, all’età di 91 anni. La famiglia, riporta il Guardian, ha raccontato che se n’è andato serenamente e per cause naturali, confortato dall’affetto della moglie con cui era sposato da 51 anni.

Plummer detiene il record di anzianità del premio Oscar: l’ha vinto ad 82 anni per il suo ruolo in Beginners come miglior attore non protagonista ed è il più anziano ad essersi aggiudicato il riconoscimento.