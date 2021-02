Mauro: «Esonerare Gattuso sarebbe un errore. Sarri l’uomo giusto per il Napoli»

A Libero: «Gattuso sta pagando le assenze di tanti titolari, ma anche la società ha le sue colpe. Non so se Sarri adesso verrebbe accolto con entusiasmo, ma resta il tecnico ideale per Napoli»

Massimo Mauro, ex calciatore e opinionista tv, intervistato da Libero, ha detto la sua sulla sfida di questo pomeriggio tra Napoli e Juve

«Non darei il Napoli sconfitto in partenza nonostante il momento complicato che stanno vivendo».

È chiaro che per il Napoli di Gattuso questa sfida vale molto

«Mi aspetto un Napoli aggressivo che cercherà di giocare a viso aperto per battere i bianconeri. A Gattuso serve un successo per riportare serenità. Occhio però alle ripartenze bianconere che sono micidiali. Senza tifosi non ci sarà l’effetto San Paolo e la Juve resta decisamente favorita»

Gattuso si trova in forte difficoltà al momento, ma l’esonero, secondo Mauro non è tra le possibilità da contemplare

«Se lo mandassero via farebbero un errore. Gattuso sta pagando le assenze di tanti titolari, ma anche la società ha le sue colpe per aver creato questo clima di caccia alle streghe nei confronti del tecnico».

E se proprio Gattuso dovesse saltare, chi sarebbe l’uomo giusto?

«Senza ombra di dubbio Sarri. È l’uomo che ha fatto meglio: la squadra giocava bene e divertiva, si era calato perfettamente nell’ambiente azzurro. Non so se adesso verrebbe accolto con entusiasmo, ma resta il tecnico ideale per Napoli»