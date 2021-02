Libero ricorda quando Gascoigne “cagò” nei calzettoni di Gattuso

Il quotidiano invita il presidente e i tifosi del Napoli a non dimenticare l’episodio. E scrive: “Gennaro da Corigliano non fece un plissé, guardate chi è quello rimasto”.

Nel panegirico pubblicato oggi sull’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, Libero ricorda anche quando, ai Rangers Glasgow, Gascoigne accolse Ringhio facendo i suoi bisogni nei suoi calzettoni. Episodio raccontato dallo stesso Gattuso tempo fa. Il quotidiano si rivolge al presidente e ai tifosi del Napoli ammonendo loro di non dimenticare l’episodio. E conclude: “Gennaro da Corigliano non fece un plissè, guardate chi è quello rimasto”.

Queste le parole di Libero:

“Oggi il Napoli gioca col Genoa senza Ghoulam né Koulibaly, causa Covid (salteranno il ritorno con l’Atalanta). Il presidente e i tifosi del Napoli non dimentichino che il loro mister a 19 anni arrivò ai Rangers di Glasgow e Gazza Gascoigne per prima cosa gli cagò nei calzettoni. Gennaro da Conigliano non fece un plissé, guardate chi è quello rimasto”.