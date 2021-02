La Regione Campania prevede 31mila casi Covid entro fine mese, avviato sistema di alert

In base alle previsioni dell’Unità di Crisi, il 28 febbraio i contagi saranno oltre 254mila rispetto ai 220mila di inizio mese. Sugli alert dovranno basarsi le amministrazioni locali per le loro decisioni

La regione Campania prevede un aumento dei contagi entro fine mese fino ad arrivare ad oltre 254mila casi rispetto ai 220mila di inizio mese. L’Unità di crisi lo scrive in una relazione stilata per verificare l’incidenza dei contagi in ambito scolastico, quella che sarà consegnata anche a sindaci e prefetti che dovranno decidere sulla chiusura delle scuole o meno.

Per cercare di individuare i Comuni, le Province e le aree dove intervenire per frenare l’andamento dei nuovi casi, la Regione Campania ha individuato una serie di alert, che funzionano sulla base di algoritmi. Saranno questi a dover orientare le decisioni locali in ogni ambito.

Sulla base di questi alert, la Regione stila l’elenco dei comuni che sono al di sopra della soglia limite, oltre la quale l’amministrazione “ritiene che debbano essere adottate misure”.