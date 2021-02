La Gazzetta e i passaggi all’indietro: “il Napoli in possesso palla gioca a rugby”

“Il 4-1-4-1 disegnato da Gattuso tiene la squadra bassa e corta, ma se i protagonisti non si aiutano nelle letture diventa tutto più complicato”

La Gazzetta dello sport mette in evidenza un aspetto che ieri sera – nella sconfitta per 2-0 sul campo del Granada – ha fatto disperare molti tifosi del Napoli, ossia la smodata quantità di passaggi all’indietro. Effettivamente come se non si trattasse di gioco del calcio, bensì di rugby dove, come saprete, la palla ovale può essere passata solo all’indietro a meno che non venga calciata.

L’inviato Maurizio Nicita scrive:

Il 4-1-4-1 disegnato da Gattuso tiene la squadra bassa e corta, ma se i protagonisti non si aiutano nelle letture diventa tutto più complicato, La posizione di Herrera, molto mobile sull’intero fronte offensivo, e la velocità di Machis mettono subito in crisi l’assetto degli azzurri, che in possesso di palla giocano a rugby, con le uscite dal basso che c’entrano fino a un certo punto.