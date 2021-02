La figlia di Meazza: «Il suo cuore batteva per l’Inter, ma ha sempre riconosciuto la grandezza del Milan» 

Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Silvana Meazza, una delle figlie di Giuseppe, a cui è intitolato lo stadio di Milano. Ha 80 anni. Commenta il derby in programma stasera.

Del padre dice:

Racconta cosa voleva dire essere figlio di un uomo così famoso.

Oggi potrebbe essere paragonato a Cristiano Ronaldo, per popolarità e gol, dice.

«Mio padre sponsorizzava tutto: tacchetti, oli, brillantina. Ma aveva un carattere diverso da CR7, non era vanitoso per niente ».

Racconta come si vivevano i derby in casa Meazza.

Nel Milan giocò anche un paio di anni.

«In famiglia glielo abbiamo rinfacciato per anni, ma non era un tradimento. L’Inter non credeva nella sua rinascita, giusto accettare una nuova sistemazione. In rossonero nel 1941 segnò un 2-2 da ex che lo fece piangere. C’erano tifosi nerazzurri che gli tennero il muso per anni: uno lo chiamavano Mangiaramàda, mangiarete, perché soffriva tanto da mordere la recinzione. Un altro era Angelo Moratti…».