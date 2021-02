Koeman: “Tutte queste partite uccidono i giocatori”

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Real Betis.

È un momento difficile per i grandi club visto l’elevato numero di partite che giochiamo. Bisogna sempre chiedere ai giocatori come stanno e a volte bisogna dar loro un po’ di riposo. È un programma troppo pieno, che uccide i giocatori, ma non sono il primo a dirlo. Dobbiamo porre fine a tutto questo quanto prima, perché ci sono sempre più infortuni e le squadre sono sempre in viaggio.