Inzaghi: “Sulla carta ci sono poche speranze col Napoli, se sta bene è impossibile”

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha presentato la sfida col Napoli in conferenza stampa.

Stiamo bene e l’abbiamo dimostrato nelle ultime uscite. Sappiamo che ci attende una partita difficilissima contro il Napoli. La crisi degli azzurri? Mi fa sorridere visto che hanno battuto la Juve due settimane fa. Se il Napoli è al meglio diventa quasi impossibile fare risultato, hanno un reparto avanzato di altissimo livello ed erano in Europa fino a giovedì. Era una delle favorite per lo scudetto, è un avversario fortissimo. Sulla carta ci sono poche speranze, all’andata solo il capolavoro di Insigne la indirizzò a loro favore. Gattuso è un amico e un ottimo allenatore, guida una squadra di livello e ha alcuni dei migliori centrocampisti in Europa. Non mi fido di chi parla di una squadra in difficoltà.

Voglio vedere un Benevento coraggioso e propositivo, che vuole sovvertire i pronostici com’è successo con Roma, Juventus e Lazio: in queste gare voglio che la squadra faccia ciò che abbiamo provato in allenamento. Mi dispiace non essere in panchina nello stadio dedicato al più grande di sempre, ma spero di godermi un bel Benevento dalla tribuna.

È pesante l’assenza di Glik ma ho altri giocatori che mi danno garanzie come Foulon, Caldirola e Tuia: due di questi partiranno dall’inizio. La rosa è ampia e valida.