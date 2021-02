Il professor Rocca: «Olivieri mi tempestava di chiamate prima dell’esame di Suarez»

Il Corriere dell’Umbria riporta altri stralci dell’interrogatorio reso dal professor Rocca al gip, lo scorso 10 dicembre. Rocca è stato uno degli esaminatori di Luis Suarez nel suo esame farsa di italiano all’Università per stranieri di Perugia.

«Prima Olivieri mi chiamava al cellulare sì e no una volta ogni due settimane. Poi, diciamo dall’8 settembre ha iniziato a tempestarmi di chiamate. Le tre giornate antecedenti l’esame Olivieri continuava a tempestarmi di chiamate, quindi io la avvertivo questa pressione, mi tempestava sia per il discorso logistico, l’aula, i giornalisti, sia per l’esser certo del certificato. Io ero fuori sede per una missione e vedevo il cellulare solo nelle pause ma lo richiamavo per tranquillizzarlo. In effetti trovato dei messaggi di chiamate perse e lo richiamavo. Ricordiamoci sempre che Olivieri è il mio massimo superiore per cui cioè, non è l’ultima ruota del carro, c’è la rettrice, c’è la direttrice del C.V.C.L e il dg per cui io mi sono sentito parecchio dentro a un imbuto tant’è che ho detto ‘è una gatta da pelare, come faccio faccio male».