Gazzetta: Napoli, flop da 152 milioni. La qualità dei rincalzi non regge l’investimento fatto

Il club non ha badato a spese per restare agganciato al gruppo di testa, ma la panchina resta fragile. Sotto accusa il club, lo staff e l’area tecnica per il mercato

La Gazzetta dello Sport titola sul flop del Napoli sul mercato: sono stati spesi 152 milioni per rinforzare la rosa e restare competitivi con le squadre che lottano per il vertice della classifica, eppure l’organico resta poco competitivo. La qualità dei rincalzi non regge gli investimenti fatti. La panchina azzurra è fragile.

Ad agosto scorso, Gattuso si diceva contento della rosa costruitagli da Giuntoli, la definiva forte. Per tutti l’organico del Napoli era competitivo, fino a quando, scrive la rosea,

“gli incidenti di percorso non hanno costretto Gattuso a ricorrere alla panchina. I 152 milioni spesi tra gennaio e agosto 2020 sono sembrati noccioline rispetto alle prestazioni di coloro che sarebbero dovuti essere i rinforzi «necessari per essere competitivi». Gli ultimi risultati hanno evidenziato, invece, la fragilità di Rrahmani, di Bakayoko, di Lobotka, dello stesso Osimhen, anche se all’attaccante bisogna riconoscere l’attenuante dell’infortunio”.

Con i risultati che scarseggiano, tutto è finito in discussione.

“Dai dirigenti all’area tecnica, fino ai giocatori, nessuno escluso. Manca un’identità di gioco e gli ultimi sforzi iniziano a pesare sulla condizione fisica. La delusione che vive l’ambiente trova i suoi responsabili nella gestione tecnica e societaria. De Laurentiis ha investito Cristiano Giuntoli della questione mercato, ma si sa che le dinamiche del club hanno un passaggio obbligato: l’approvazione da parte dell’amministratore delegato, Andrea Chiavelli. Senza il suo assenso nulla si muove. Il d.s. ha pianificato con l’avallo di Gattuso la campagna rafforzamento, ha risposto alle sue sollecitazioni ingaggiandogli prima Demme e poi Bakayoko per il centrocampo a due; gli ha preso Politano per avere una valida alternativa a Lozano che, poi, si sta rivelando la vera sorpresa di questa squadra”.

Alcuni di questi stanno giocando ma non sono titolari, altri vengono impiegati pochissimo. Intanto,

“si preferisce utilizzare giocatori in scadenza di contratto, che non stanno di certo sostenendo la posizione del tecnico azzurro con la mediocrità delle loro prestazioni”.