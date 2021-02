Gazzetta: il Napoli non segue più Gattuso, in ogni passaggio si leggono paura e insicurezza

Ha smesso di ragionare di squadra e ognuno spera che sia l’altro a metterci una pezza, senza assunzione di responsabilità o un aiuto a raddoppiare in marcatura

Il Napoli non ragiona più da squadra, scrive la Gazzetta dello Sport. Non risponde più alle indicazioni del suo allenatore. La colpa è da attribuire a Gattuso. In ogni passaggio si leggono paura e insicurezza.

“Ecco, il Napoli ha smesso di ragionare di squadra e ognuno spera che sia l’altro a metterci una pezza, senza assunzione di responsabilità o un aiuto a raddoppiare in marcatura. Rino Gattuso continua a urlare nel deserto e se questa squadra non è più ricettiva alle indicazioni date di sicuro la colpa è anche sua, perché paura e insicurezza si leggono in ogni passaggio rugbistico, mentre le giocate in verticale sono sempre più merce rara”.

La rosea difende Gattuso scrivendo che almeno ci mette la faccia, assumendosi le sue responsabilità.

“Però se c’è una cosa che non si può rimproverare al tecnico è quello di metterci sempre la faccia e prendersi tutte le responsabilità, anche quelle che non gli competono. Il problema è che in una situazione oggettivamente complicata, con ogni componente del club in discussione, Gattuso è l’unico a mettercela la faccia”.