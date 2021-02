Gazzetta: Il Napoli ha vinto anche per il coraggio tattico. La Juve non ha osato altrettanto

Il commento di Garlando. Gattuso veniva da 4 sconfitte in 7 partite, ma ha schierato 4 attaccanti e Zielinski accanto all’unico vero interditore: Bakayoko. Pirlo non riesce a sfruttare il suo potenziale offensivo

Sulla Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando elogia la prestazione del Napoli contro la Juventus, ieri al Maradona. Insigne “non ha dribblato la responsabilità” sul rigore. Lozano è rimasto in campo nonostante l’infortunio.

“Lo abbiamo sempre detto: per battere questa Juve bisogna pareggiare la sua forza etica, la sua disponibilità al sacrificio. Il Napoli, cui spesso è stata rimproverata carenza di veleno e di cazzimma, lo ha fatto”.

Ma il Napoli ha vinto anche grazie ad altro.

“Ma il Napoli ha vinto anche per il coraggio tattico. Gattuso veniva da 4 sconfitte in 7 partite, ma ha schierato 4 attaccanti e Zielinski accanto all’unico vero interditore: Bakayoko. Pirlo, che arrivava da 6 vittorie su 7 e un solo gol subito, non ha osato altrettanto“.

La Juve ha tirato tanto in porta, ma ha trovato davanti un Meret accortissimo, continua Garlando che si sofferma sul fatto che Pirlo sembra non riuscire a sfruttare l’enorme potenziale che ha in attacco.

“Pirlo si compiace molto dei suoi clean sheet e di un certo esibizionismo tattico (le rotazioni, i terzini guardioleschi…), ma fatica a sfruttare l’enorme potenziale offensivo a disposizione. Con 41 gol la Juve di CR7 ha il 6° attacco del campionato, 10 meno dell’Inter. Difendersi conta, ma una squadra costruita per competere in Champions deve essere molto più offensiva e dominante”.