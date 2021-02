Gattuso: «Quando non hai tempo di allenarti, fai questi errori nella costruzione da dietro»

Il tecnico si difende in conferenza stampa: «Si gioca ogni tre giorni, questi errori si commettono quando non puoi lavorare si determinati giri palla»

In conferenza stampa Gattuso ha espresso gli stessi concetti già esternati in tv. Con qualche aggiunta sulla costruzione da dietro.

Diamo meriti al Genoa ma abbiamo fatto tutto noi, creato tanto e regalati due gol. Nel calcio bisogna fare gol, recriminare non serve. Non esistono più gli allenamenti, si gioca ogni tre giorni, e la costruzione dal basso porta a questi errori. Il primo gol lo avete visto: punizione nostra, Demme gioca all’indietro, Maksimovic voleva giocare al portiere e abbiamo subito la rete. Il secondo gol uguale. Questo succede quando non puoi lavorare su determinati giri palla. Quando hai poco tempo, paghi anche questo.

Manolas? Non so se recupererà per l’Atalanta, vedremo domani. Speriamo che non ci siano ulteriori contagiati per il Covid. Recupereremo Fabian ma non si allena da 24 giorni. Elmas e Zielinski sono le sole due mezzali a disposizione. La decisione di giocare a tre in difesa arriva anche dai giocatori disponibili: Elmas non giocava due gare consecutive da mesi, Zielinski era stanco.

Con l’Atalanta sarà una partita difficile. La nostra priorità è la Champions, sarei ipocrita e bugiardo a dire che è la finale di Coppa Italia.