Gattuso: “L’unico tiro in porta è arrivato all’86 con Osimhen. Sarebbe stato giusto il 2 a 1”

Su Politano

“Ha avuto un problema al costato due giorni fa, ha preso una botta quando facevamo riscaldamento. A fine primo tempo non ce la faceva, ora sarà da valutare, ma aveva dei problemi a respirare”

Avete fatto fatica a verticalizzare, come mai?.

“Se andiamo a vedere bene, l’unico che ha attaccato la profondità nel primo tempo è stato Insigne. Osimhen ci sta mancando nell’attacco alla profondità, la partita bisogna leggerla bene. Nei primi 20 minuti loro andavamo sulla sinistra. Con un cambio di gioco dall’altra parte, abbiamo preso il secondo gol. Potevamo essere più precisi. Stanno mancando tanti giocatori. Mancano 11 elementi, abbiamo 10 giocatori contati. Fabian Ruiz ha giocato 90 minuti. In questo momento bisogna sperare di recuperare gente, altrimenti la vedo difficile andare avanti. L’unico tiro in porta è arrivato all’86 con Osimhen”

L’ammonizione di Di Lorenzo?

“Il guardalinee mi ha detto che ha visto la mano in faccia di Di Lorenzo e l’hanno dovuto ammonire”.

Il Granada ha vinto solo per le vostre assenze?

“Il Granada ha fatto ciò che doveva fare, sapevamo bene quali sono le loro qualità. Il risultato di 2 a 0 è bugiardo, sarebbe stato giusto il 2 a 1. Giocano in verticale, è una squadra atipica spagnola. Potevamo fare qualcosina in più, ma la prestazione non è stata da buttar via”.