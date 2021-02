Gasperini: «Non mi aspettavo che il Napoli giocasse con la difesa a tre, è andata bene»

A Rai Sport: «L’ho saputo stamattina. Abbiamo fatto una buona gara, poi è chiaro che il Napoli è una squadra di valore. Abbiamo avuto più occasioni e migliori nel primo tempo. Sono soddisfatto della prestazione fatta».

Dopo il pareggio rimediato al Maradona nella semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, ai microfoni di Rai Sport ha parlato l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini.

Non siete riusciti a segnare

«Abbiamo fatto una buona gara, poi è chiaro che il Napoli è una squadra di valore. Abbiamo avuto più occasioni e migliori nel primo tempo. Sono soddisfatto della prestazione fatta».

Non ci si ferma mai, si gioca ogni tre giorni.

«Pensiamo a una partita per volta. E’ chiaro che siamo sotto pressione con tutte queste partite, ma è una cosa che riguarda sia noi che il Napoli, mercoledì prossima sarà la partita decisiva».

Come avete affrontato la difesa a 3? Vi ha messi in difficoltà?

«Avevamo visto che domenica a un certo punto l”avevano già provata, inizialmente non me l’aspettavo, stamattina ho saputo che c’era questa possibilità, ma è andata bene. Abbiamo fatto la nostra gara».

Su Ilicic:

«Non è facile con un giocatore come lui avere sempre la buona condizione. Stasera è entrato bene, sarà importante per il ritorno, di sicuro».

Su Toloi:

«Soprattutto nel primo tempo ha avuto ottimi spazi, pensavamo di utilizzare la sua capacità di inserimento, purtroppo non è riuscito a fare gol, forse la sua è stata l’occasione più limpida della partita».

Su Muriel:

«Muriel è in un periodo di grandissima condizione, anche stasera è stato pericoloso e ha fatto la sua partita ma giochiamo ogni 3 giorni continuativamente e abbiamo bisogno di tutti, li alterniamo, e così siamo riusciti sempre ad avere una buona condizione e a fare buone gare».

Siete riusciti ad abbassare il Napoli. Ilicic non poteva essere preso in considerazione per i tiri da fuori?

«Va bene tutto, sono tutte soluzioni utili, l’importante è che portino alla realizzazione. Stasera di opportunità nel abbiamo avute parecchie contro una squadra forte come il Napoli, se ne realizzi una la partita può cambiare».