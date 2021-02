De Luca annuncia: «Sulle scuole decideremo martedì prossimo»

Dopo la riunione di oggi, l’Unità di crisi ha deciso di aggiornarsi all’inizio della settimana prossima “per un esame ancora più mirato e aggiornato dei dati di contagio nelle scuole”

Le scuole non saranno chiuse questa sera, ma, forse, tra qualche giorno. L’Unità di crisi della Regione, riunitasi oggi per discutere dell’aumento dei contagi in Campania, che De Luca oggi ha imputato essenzialmente alla movida ed alla riapertura delle scuole, ha deciso di aggiornarsi a martedì. Del resto, le scuole superiori hanno ripreso le lezioni in presenza da una sola settimana, nemmeno conclusa. Sarebbe inverosimile attribuire ai liceali rientrati in aula l’impennata dei contagi. Inverosimile per chiunque ma, evidentemente, non per De Luca. Decisione rimandata, insomma.

Di seguito il comunicato della Regione.

L’Unità di Crisi della Regione Campania si è riunita per esaminare l’andamento epidemiologico in Campania, con particolare attenzione ai dati registrati nelle ultime settimane nel mondo della scuola. Si è preso atto del trend in crescita in atto in tutte le fasce dell’età scolastica, nel quadro di una crescita generale dei contagi in Campania, di cui dà atto anche il verbale odierno della Cabina di Regia Nazionale. L’Unità di Crisi ha deciso di aggiornarsi a martedì prossimo, per un esame ancora più mirato e aggiornato dei dati di contagio nelle scuole, anche in relazione alle attività in presenza che sono ripartite da lunedì scorso.