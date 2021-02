CorSport: Petagna affaticato già prima della Supercoppa, ma aveva stretto i denti

L’attaccante è il terzo giocatore finito ko nel Napoli in 48 ore, dopo Ospina e Lozano. Tornerà disponibile contro il Benevento

Il Napoli perde il terzo giocatore in 48 ore dopo Ospina e Lozano e il settimo in undici giorni tra Covid e infortuni. Andrea Petagna si è fermato ieri e perderà i match di andata e ritorno contro il Granada in Europa League e anche la partita di campionato contro l’Atalanta. L’idea, scrive il Corriere dello Sport, è di rivederlo in campo per il derby di campionato con il Benevento. L’attaccante aveva già mostrato segni di affaticamento prima della partita di Supercoppa contro la Juventus, ma aveva stretto i denti. Alla fine, si è dovuto arrendere anche lui.

“Anche Petagna per la verità, aveva accusato un affaticamento prima della partita di Supercoppa con la Juve, e sin da allora aveva stretto i denti, salvo poi arrendersi”.