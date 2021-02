Corsport: Napoli, i tifosi contestano la squadra, applausi solo per Lozano

Una trentina di tifosi, non soddisfatti dal rendimento della squadra, ha atteso l’arrivo dei calciatori per il ritiro a Palazzo Caracciolo intonando cori «andate a lavorare»

Il Napoli non va e i tifosi se ne sono accorti. Al di là dei dissidi interni tra allenatore e presidente, sono i risultati a preoccupare i tifosi che in altri tempi, scrive il Corriere dello Sport, senza pandemia, avrebbero fatto sentire il proprio dissenso allo stadio probabilmente. Invece ieri una trentina di tifosi ha atteso l’arrivo della squadra a Palazzo Caracciolo per il ritiro prepartita intonando cori di dissenso

dall’invito esplicito di «andare a lavorare» ad altre carinerie, è stato un piccolo travaso di bile, durato un attimo – il tempo per i calciatori di scendere dal pullman ed entrare nella hall – che però hanno avvertito tutti.

Solo Lozano, scrive il Corriere ha ricevuto applausi

Un anno dopo, almeno per lui, Napoli è cambiata