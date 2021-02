Corsport: Perché Gattuso non osa neanche di fronte al pericolo del licenziamento?

Il presidente mette in mora il Napoli e il Napoli non reagisce, il solito copione del Napoli che ha portato al divorzio con Sarri, all’ammutinamento e alla fuga di Ancelotti, De Laurentiis riflettesse sulla produttività di questo schema

Dire che lo 0-0 ottenuto in casa contro l’Atalanta sia un vantaggio per il Napoli, significa non valutare cosa è il Napoli e cose ci si aspettava, scrive il Corriere dello Sport oggi,

Se il Napoli fosse la Reggina, o il Lecce, o perfino il Crotone ci potrebbe pure stare. Ma siccome il Napoli dovrebbe essere il Napoli, viene da chiedersi perché questa squadra affronti la semifinale di Coppa Italia con cinque difensori, a cui si aggiungono due centrocampisti di interdizione, Demme e Bakayoko

Il Napoli è stato timido, quasi pauroso e non si riesce a capire il motivo, a maggior ragione se ripensiamo al fatto che Gattuso e De Laurentiis sono ai ferri corti e che il tecnico rischia addirittura il posto

Di certo, scrive Barbano, non è un codardo e lo ha dimostrato parlando senza peli sulla lingua della questione tra il lui e il presidente, eppure la sua squadra non reagisce, “ha il volto dello spavento scritto in fronte”. Il Corsport, parla dunque di copione già scritto

Il presidente mette in mora il Napoli e il Napoli non reagisce. È dai tempi di Benitez che accade. E adesso che Benitez è alle porte sarebbe bene che De Laurentiis riflettesse sulla produttività di questo schema, che ha sortito, senza colpa di nessuno ma come esito di azioni e reazioni a catena il divorzio di Sarri, l’ammutinamento degli azzurro e la fuga di Ancelotti, e adesso l’orgogliosa trincea di Rino