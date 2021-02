CorSport: Genoa-Napoli, Gattuso torna alla difesa a 4. Elmas titolare

Vista l’emergenza, si torna al 4-3-3. Fuori Bakayoko. In difesa Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. Ospina alla quarta partita consecutiva. Nel tridente Poltano, Petagna e Lozano

Il Napoli è in piena emergenza e Gattuso deve correre ai ripari. Contro il Genoa non può avere a disposizione Insigne, Koulibaly, Ghoulam e nemmeno Fabian, che deve ancora ultimare le visite post-Covid. Così il tecnico, scrive il Corriere dello Sport, dovrà tornare necessariamente alla difesa a quattro.

“Oggi a Marassi sarà di nuovo 4-3-3 dopo l’esperimento della difesa a tre, cioè a cinque, esibito in coppa”.

La formazione, dunque, prevede ancora Ospina in porta, per la quarta volta consecutiva e, in difesa, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. In mediana, spazio, dall’inizio ad Elmas e Zielinski mezzale con al centro Demme.

In attacco, il tridente è obbligato: Politano a destra, Petagna centravanti e Lozano al posto di Insigne.

Il capitano partirà dalla panchina.