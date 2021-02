Corsport e l’esonero di Gattuso: «Le sue parole dopo Granada rendono indifferibile una svolta»

«Il tecnico ha detto che nel secondo tempo il Napoli ha dominato la gara. Ma il Granada arretrava perché ha difeso con disinvoltura un vantaggio rassicurante»

L’esonero di Gattuso. Il Corriere dello Sport, col vicedirettore Alessandro Barbano, scrive chiaro e tondo che il Napoli deve esonerare Gattuso. Ormai – prosegue – il Napoli ha già perso tutto, sia dal punto di vista dei risultati sia del gioco. L’allenatore non ha più la squadra in pugno, non la controlla più, nonostante lo spogliatoio sia con lui. C’è un aspetto che ha colpito profondamente Barbano ed è il commento che Gattuso ha fatto dopo la netta sconfitta di Granada.

Ciò che rende indifferibile una svolta è il racconto che Gattuso fa della crisi. Dopo la sconfitta di Granada, il tecnico ha detto che nel secondo tempo il Napoli ha dominato la gara, tant’è vero che ha avuto un predominio nel possesso palla, schiacciando gli spagnoli nella loro metà campo. Ma se il Granada arretrava, è perché ha difeso con disinvoltura un vantaggio rassicurante. Quanti tiri in porta ha fatto il Napoli nella ripresa? Zero, se si eccettua un quasi passaggio al portiere di Osimhen.