CorSport: contro l’Atalanta in porta ci sarà ancora una volta Ospina

Toccherà ancora ad Ospina domani, contro l’Atalanta in Coppa Italia, difendere la porta del Napoli. Per il colombiano sarà la quinta partita da titolare, a discapito dell’alternanza effettuata da Gattuso tra i pali fino alla trasferta di Verona. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“In porta ulteriore conferma per Opsina, e in difesa (ai lati) – oltre allo stacanovista Di Lorenzo – Hysaj potrebbe rilavare Mario Rui. Centrocampo con Demme da valutare (non si ferma da un po’), pronto Bakayoko e con lui Elmas e Zielinski”.