Corsport: “Al Napoli serve una luce o semmai un cero”

Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, analizza la sconfitta del Napoli sul campo del Granada che è squadra ottava in classifica nella Liga. Il Napoli ha perso 2-0 nell’andata dei sedicesimi di finale, sconfitta maturata nel primo tempo.

Il Napoli non è comparso, è tutto avvolto nei suoi alibi che forse psicologicamente incidono ma è anche in lacune che emergono e anzi sono amplificate, perché manca l’interdizione anche la costruzione nell’area avversaria. Il Napoli si affida a un giro palla scontato, sotto ritmo, che apre il campo in una sola circostanza e poi va a sbattere contro l’organizzazione del Granada che isola Osimhen, bracca Politano e Insigne e in mezzo al campo, nel suo 4-1-4-1, soffoca Lobotka scolastico e sprovveduto.