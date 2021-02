Cormezz: il Napoli è una squadra ‘vecchia’, e non soltanto anagraficamente

Il gruppo appare consumato, usurato dal tempo e anche dalla noia di non riuscire a vincere mai nulla. Il mercato poteva e doveva dire di più ai tempi in cui le offerte per i «top» erano appetibili

Che ci sia crisi nel Napoli è chiaro e non solo per i risultati, ma cosa accadrà ancora non si riesce a capire. Tutto è possibile, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, un cambio di panchina in corsa, magari dopo le prossime gare o anche a fine stagione

De Laurentiis ora non da segnali. Medita, valuta. E continua a riflettere aspettando evidentemente che qualcosa cambi. Nelle settimane scorse sembrava intenzionato a cambiare l’allenatore: non ha ancora trovato l’uomo capace di dargli garanzie. Ma questo è certo, la prossima stagione sarà ispirata alla rifondazione.

Gattuso dunque resta in panchina, ma è un 2allenatore a tempo”, scrive il quotidiano e il “capitano sfiduciato di una nave che ha preso una brutta rotta”

L’impressione è che la squadra ci provi, ma non abbia più la forza di navigare in acque tempestose

usurato dal tempo e anche dalla noia di non riuscire a vincere mai nulla. Del resto, il Napoli è una squadra ‘vecchia’, e non soltanto anagraficamente.

Il Napoli dunque appare una squadra consumata che sa di aver già dato il massimo e di non poter dare di più, motivo per cui non trova motivazioni

Il mercato poteva e doveva dire di più ai tempi in cui le offerte per i «top» erano appetibili, qualcuna anche irrinunciabile