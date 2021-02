Cormezz: Gattuso pensa alla soluzione Politano contro il Granada

Sarebbe il sesto centravanti diverso per il Napoli in stagione, un paradosso per una squadra che fino a gennaio ha avuto cinque punte centrali di sua proprietà, anche Milik fuori lista prima della cessione all’Olympique Marsiglia

Il Napoli non trova pace in attacco e Gattuso sta pensando all’ennesima soluzione d’emergenza per la gara di domani contro il Granada, scrive il Corriere del Mezzogiorno

Politano al centro con Elmas e Insigne ai lati del tridente.

Un ruolo non del tutto inedito per lui dal momento che ha giocato da centrale al Sassuolo nel 3- 5- 2, ma che vedrebbe il Napoli schierare il suo sesto centravanti diverso in stagione

Sembra un paradosso per una squadra che fino a gennaio ha avuto cinque punte centrali di sua proprietà, c’era anche Milik fuori lista prima della cessione all’Olympique Marsiglia