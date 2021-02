Cormez: Ghoulam e Koulibaly restano positivi ma con carica virale debole

Gattuso spera di recuperarli quanto prima, in un momento di piena emergenza tra Covid e infortuni

Ghoulam e Koulibaly sono ancora positivi al Covid, ma la carica virale dei tamponi dei due calciatori del Napoli è debole. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Gattuso spera di recuperarli al più presto, in un momento in cui il Napoli ha gli uomini contati, sia per il Covid che per gli infortuni.

