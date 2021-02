Cormez: Demme, Hysaj, Ospina e Petagna verso il rientro contro il Benevento 

Il tedesco probabilmente salterà anche il ritorno col Granada. Migliorano le condizioni degli altri infortunati

Diego Demme non è rientrato nell’elenco dei convocati del Napoli per il match di questo pomeriggio contro l’Atalanta. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, si punta a recuperarlo per la sfida contro il Benevento. In quell’occasione, potrebbero tornare a disposizione di Gattuso anche Hysaj, Ospina e Petagna, le cui condizioni sembrano leggermente migliorate.

“Demme non ce l’ha fatta a rientrare per l’Atalanta, si punta a metterlo a disposizione per la sfida di giovedì ma non è detto che ce la faccia, seguendo la linea della cautela potrebbe tornare contro il Benevento così come Hysaj e forse anche Ospina e Petagna”.