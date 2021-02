Corbo: “Osimhen alimenta milioni di dubbi. Quasi quanti ne costò in estate”

Su Repubblica Napoli: “Tardivo il risveglio dell’attaccante nigeriano che si agita molto ma conclude poco, non incide”

Il Napoli che ha perso 2-0 a Granada, ha scoccato un solo tiro nello specchio della porta. È avvenuto all’85esimo con una girata in area scolastica e lenta di Osimhen. Il resto, come spesso avviene da quando c’è Gattuso in panchina, sono tiracci alti, completamente sballati, che finiscono lontano dalla porta avversaria ma dentro statistiche che sono attendibili quanto gli orologi rotti.

Antonio Corbo, nella sua analisi su Repubblica Napoli, si sofferma su Victor Osimhen che ormai è il vero e proprio oggetto misterioso del Napoli. Al momento, come ha scritto ieri il Corriere della sera, più utile alla ricerca scientifica che al Napoli.

L’assenza di nove giocatori, tra insulti muscolari, contagi Covid e traumi, giustifica l’ira di Gattuso, non l’indolente prestazione della squadra, che rientra con molti giocatori bocciati in questi sedicesimi di Europa League. Tardivo il risveglio di Osimhen, che si agita molto ma conclude poco, non incide, alimentando milioni di dubbi. Quasi quanti ne costò in estate.