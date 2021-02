Corbo: lo stato d’animo di Gattuso diventa ancora più preoccupante 

Su Repubblica Napoli. “In tv rivela le sue troppe ansie. È divorato dal dubbio di essere bocciato dal suo club. Possibile sia così vulnerabile?”

Su Repubblica Napoli Antonio Corbo commenta la vittoria della squadra di Gattuso sul Parma, ieri al Maradona. Una vittoria sofferta, contro la squadra penultima in classifica, con 24 punti in meno, per fronteggiare la quale, il tecnico partenopeo ha piazzato “un muro di difensori” a difesa del risultato.

Ma Corbo si sofferma soprattutto sulle parole di Gattuso nel post partita.

“È lo stesso Gattuso a rivelare le sue troppe ansie, quando si offre al puntuale psicodramma per l’avida curiosità dei giornalisti televisivi. Ripete forse a se stesso che se gli vanno male le prossime due, Atalanta e Genoa, rischia di essere risucchiato da un’altra buriana. Diventa così ancora più preoccupante lo stato d’animo di un allenatore, amato dai risultati e dai suoi giocatori, ma divorato dal dubbio di essere bocciato dal suo club, incompreso dall’ambiente, ancora esposto al rischio di un esonero che ora nessuno, neanche il presidente ipotizza. Sorprende l’ennesimo contrasto: possibile che un uomo così orgoglioso e testardo, sostenuto da 12 vittorie in campionato, nell’imminenza di una semifinale di Coppa Italia e della sfida con il Granada in Europa League si riveli così vulnerabile e fragile? Se è vero che ieri mattina, a poche ore dalla partita, è tornato ancora una volta De Laurentiis per trasmettergli serenità e fiducia, chi e che cosa lo rendono così inquieto?”.

L’impegno dell’allenatore dovrà essere rivolto soprattutto ad ottenere prove più rassicuranti da parte della squadra, scrive.

“Oltre la vittoria, non si è vista ieri la squadra lanciata verso un traguardo tecnico e finanziario così importante“.

E conclude: nonostante il risultato,

“soffia ancora uno strano ventaccio sullo stadio vuoto dedicato a Diego”.