Coppa Italia, il Giudice Sportivo dà un giorno di squalifica a Romero, salterà Atalanta-Napoli

La motivazione: “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. L’Inter dovrà invece fare a meno di Sanchez e Vidal

Arriva la sentenza del Giudice Sportivo relativa alle semifinali di Coppa Italia tenutesi in settimana. Per le partite di ritorno, sia Atalanta che Inter dovranno fare a meno di alcuni giocatori. Per i nerazzurri si tratta di Sanchez e Vidal. L’Atalanta, invece, che sfiderà nuovamente il Napoli mercoledì, non potrà contare su Romero, squalificato per un turno “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Il Giudice Sportivo, prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 febbraio 2021, ha assunto le decisioni di seguito riportate.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ROMERO Cristian (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione)

SANCHEZ Alexis (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione)

VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Inter): ​per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione)

ALTRI TECNICI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANGSBO Jens (Atalanta) per avere, all’8° del secondo tempo, contestato con veemenza l’operato arbitrale.