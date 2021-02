Carotenuto: Gattuso è passato da ponte a muro

Un’antica legge non scritta” del calcio dice che un allenatore messo in discussione, abbracciato in modo plateale dalla sua squadra dopo un gol, finisce per avere i giorni contati

Angelo Carotenuto sulle pagine del Corriere dello Sport riporta oggi quello che lui definisce un’antica legge non scritta” del calcio

Il riferimento è ovviamente alla situazione tesa tra Gattuso e De Laurentiis e all’abbraccio ricevuto dai suoi calciatori, che riporta in mente un altro abbraccio dopo la sfida contro il Salisburgo al centro del quale c’era Carlo Ancelotti, esonerato poco dopo da De Laurentiis.

Nei suoi giorni migliori Gattuso era considerato il collante tra la squadra e il presidente. Era un ponte, adesso è un muro.

Gattuso risente della confusione che regna regina nel Napoli in questo momento e che si riflette anche nella squadra in campo. Doveva riproporre il 4-3-3 di Sarri senza avere i protagonisti adatti.

Un falso centravanti in Lozano, una falsa difesa a tre, un falso regista in Ospina. Come se non ci fosse più spazio per un Napoli sincero