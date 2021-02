Atalanta, una sola vittoria in cinque partite. Cresce la nostalgia per il Papu (che segna col Siviglia)

Il gol in Liga ha riaperto il dibattito tra i tifosi. La squadra non gira, fatta eccezione per la splendida vittoria in casa del Milan

Se il Napoli se la passa maluccio, non è che l’Atalanta sorrida. Anche a Bergamo non è che stiano attraversando una fase di esaltazione, anzi. Ne scrive il Corriere dello Sport.

L’Atalanta sa benissimo che non sta attraversando un buon momento di forma: il 3-3 maturato in casa coi granata è soltanto la punta dell’iceberg. Il pareggio interno nell’ultimo turno pesa parecchio. Non per il risultato in sé, ma per come è maturato. Nelle ultime cinque gare di campionato (va inserito il recupero contro l’Udinese), 6 punti conquistati e una sola vittoria, quella con il Milan. A San Siro la massima espressione del credo gasperiniano, ma i tre pareggi contro Torino, Genoa e Udinese hanno lasciato un bel po’ di scorie.

E cresce la nostalgia per il Papu Gomez.

A Bergamo c’è già chi rimpiange Gomez. I se e i ma stanno prendendo piede nei vari discorsi dei tifosi nerazzurri, visti anche i risultati non proprio confortanti. In una gara complessa, ma soprattutto in un momento di confusione, serviva mettere la palla in banca: soltanto l’ex numero 10 – almeno secondo il parere popolare – avrebbe potuto gestire una situazione simile. Intanto, il Papu si è presentato in Liga (33 minuti giocati) nel migliore dei modi, con un gol alla sua maniera: giocata tra le linee e destro vincente dalla distanza. Un motivo in più per rimpiangere un giocatore importante come il folletto argentino.