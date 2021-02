Alvino: “De Laurentiis ha detto ai giocatori di non giocare contro Gattuso”

Ospite di Canale 8, Carlo Alvino ha parlato del delicato momento che sta vivendo il Napoli, con il contrasto tra De Laurentiis e Gattuso.

“Di alibi il Napoli ne ha milioni, ma nonostante tutto è ai sedicesimi di Europa League, semifinale di Coppa Italia e a 4 punti dal quarto posto con una partita in meno. Esonerare ora Gattuso vuol dire prendere un nuovo tecnico che però non può fare la magia e ribaltare la situazione. Il Napoli crede che Gattuso possa ancora raggiungere gli obiettivi. Se invece il Napoli dovesse crollare è chiaro che si prenderanno dei provvedimenti ma salvo scossoni Gattuso resterà fino a fine anno. Se Gattuso va via a fine anno avendo portato il Napoli al quarto posto non sarà soddisfatto personalmente? De Laurentiis ha detto ai giocatori di non giocare contro l’allenatore ma di dare il massimo e combattere. Giuntoli dovrebbe mediare in questa situazione, ma in sei anni della sua gestione il Napoli è secondo dietro alla Juve”.