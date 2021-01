Ziliani sfotte Llorente e il Napoli sprecone: “Prego, s’accomodi” “Grazie, non mi permetterei mai” 

Su Twitter pubblica quattro foto dell’ennesima azione buttata via dal Napoli, sconfitto al Maradona contro lo Spezia rimasto in 10

Su Twitter Paolo Ziliani sfotte Fernando Llorente che nei minuti finali di Napoli-Spezia si ferma in area senza capirsi con i compagni e butta via una palla fondamentale per la squadra partenopea. Ziliani simula un dialogo tra i giocatori del Napoli: “Prego, si accomodi”. “Grazie, non mi permetterei mai”. E così via. Pubblicando quattro foto eloquenti dell’ennesima azione sfumata da parte della squadra di Gattuso.

– Prego, s’accomodi.

– Grazie, non mi permetterei mai.

– Mi consenta: insisto.

– Così mi mette in difficoltà.

– Per così poco? Per me è un piacere.

– Non so come ringraziarla.

– Si figuri.

– Allora… posso davvero?

– Come no.

(continua nella prossima puntata)#NapoliSpezia pic.twitter.com/Nj2FN362lL — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 6, 2021