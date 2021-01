Tutti vogliono Benitez, “ma lui si vuole prendere una pausa”

Lo dice Guillem Balague, giornalista spagnolo molto vicino al tecnico. Intanto in Scozia Bookies costretti a chiuedere le scommesse su un suo ingaggio al Celtic

Alla notizia dell’addio alla Cina ha immediatamente eccitato il mercato europeo delle panchine in crisi: Rafa Benitez è ancora un nome pesante. E se in Italia sono in molti ad accostare il suo nome ad un eventuale ritorno al Napoli – considerata la crisi che attraversa la squadra di Gattuso – ogni Paese lo “piazza” da qualche parte. In Scozia per esempio i bookmakers hanno dovuto chiudere le scommesse su un suo prossimo ingaggio per il Celtic di Glasgow.

Ma secondo Guillem Balague, giornalista spagnolo molto vicino a Benitez, il tecnico e la sua famiglia, chiusa l’avventura al Dalia, hanno intenzione di “riposarsi” un po’. Niente Celtic, quindi, tantomeno – scrive la BBC – niente ritorno al Newcastle. Per Balague ci sono offerte anche dalla Germania da una nazionale. Non dice nulla del Napoli.