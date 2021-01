Sky: Mertens potrebbe partire titolare contro il Verona

Gattuso ha pronte alcune novità di formazione, Meret in porta e Mertens che potrebbe riprendere il comando dell’attacco del Napoli

Dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Juve in Supercoppa, il Napoli deve assolutamente vincere e convincere oggi contro il Verona per conquistare il terzo posto in classifica. Il ritorno in squadra di Osimhen ha ovviamente caricato l’ambiente e oggi l’attaccante sarà sicuramente in panchina con i compagni, con la possibilità di vederlo anche in campo

Secondo quanto riporta Sky Gattuso ha in mente qualche novità di formazione: Di Lorenzo al rientro dalla squalifica e sul versante opposto del reparto arretrato spazio a Hysaj, Manolas-Koulibaly come la coppia centrale. In porta questa volta sarà il turno di Meret. A centrocampo restano Demme e Bakayoko, anche a causa dell’indisponibilità di Fabian Ruiz.

la notizia più importante riguarda Dries Mertens: il belga, dopo qualche spezzone, è completamente recuperato dopo l’infortunio accusato lo scorso dicembre contro l’Inter ed è in ballottaggio con Petagna per partire dall’inizio. Al momento, appare favorito. Alle sue spalle, Lozano, Zielinski e Insigne.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All: Gattuso