Scuola, il Cts dà l’ok alla riapertura delle superiori nelle Regioni gialle e arancioni

Intanto in Veneto sono 4mila gli studenti di elementari e medie in quarantena dopo le vacanze di Natale per un positivo in classe

Quasi in contemporanea arriva però anche la notizia che in Veneto ci sono 200 delle classi di elementari e medie in quarantena dopo le vacanze di Natale. A 10 giorni dalla ripresa delle lezioni in presenza infatti sono oltre 4mila gli studenti che sono stati messi in quarantena a causa di un compagno risultato positivo al coronavirus.