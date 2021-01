Sconcerti su Inter-Milan: Il miglior modo per non far pesare questo derby sul futuro è giocarlo per divertirsi

Sul Corsera spiega che sono due squadre complete, due realtà solide del nostro campionato

Mario Sconcerti sul Corriere della Sera si concentra sul derby tra Milan e Inter che lui definisce due realtà solide del nostro campionato

Il miglior modo per non far pesare questo derby sul futuro è giocarlo per divertirsi

Innanzitutto l’Inter, quella di Conte che lui definisce sempre inesatta, ma che ha dimostrato ampiamente il suo gioco nelle 57 partite della sua gestione

È imperfetta nel gioco, non negli uomini. Non migliora ma è già possente. Non le manca fantasia, le manca velocità

Il derby è una gara delicata per il Milan

Il Milan non gioca da così tanto con la sua squadra base che si è dimenticato i meccanismi che portava. È nel momento in cui i giovani non crescono, diventano vecchi. Non sentono più la musica perché hanno cambiato troppi spartiti. Ma sono attimi, il Milan gioca spontaneamente bene, la sintonia ritorna