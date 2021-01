Sconcerti: il gioco dell’Inter è antico, molto riconoscibile. Questa è la differenza con il Milan 

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza le partite di Inter e Milan di ieri. La differenza tra le due squadre, scrive, è che il gioco dell’Inter è antico.

“Nei tre mezzi campionati di Conte ha fatto una media tonda di 41 punti. Quello vale. Non è mai cresciuta, non ha mai cambiato passo. Non promette più niente. È quello che è, resta solo da vedere se basta. A Udine ha fatto la classica partita da Inter: molti cross, molti inserimenti sbagliati degli attaccanti su quell’ultimo passaggio. Un gioco antico, direi classico, molto riconoscibile. Questa è la differenza con il Milan. Una è sempre uguale a se stessa, l’altro è cresciuto di 18 punti e resta una variabile. A questo punto dipende anche dagli avversari. Non c’erano più fino a ieri, oggi sono tornati”.