Roma, Tiago Pinto di nuovo positivo al Covid

Era arrivato ieri da Lisbona e al tampone risultava negativo. Oggi è stato sottoposto a due test, di cui uno positivo. Domani nuovo tampone. Fonseca, che ieri era stato a stretto contatto con il general manager, è negativo al test

Brutta rogna per la Roma. Il general manager Tiago Pinto è tornato positivo al Coronavirus. E’ sbarcato ieri a Fiumicino, scrive il Corriere dello Sport, per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. A Lisbona era risultato negativo. Ora il cambio del responso.

“Il dirigente questa mattina è stato sottoposto a un doppio tampone, prima rapido e poi molecolare: al primo era risultato negativo, al secondo invece positivo. Domani effettuerà un nuovo test per escludere un falso positivo”.

Il dirigente portoghese era risultato già positivo lo scorso 22 dicembre.

Ieri sera era stato a stretto contatto con l’allenatore, Paulo Fonseca, per un summit di mercato. Per precauzione Fonseca non è partito con la squadra per Crotone per sottoporsi a tampone, il cui esito, arrivato poco fa, è risultato negativo, scrive Calciomercato.com.