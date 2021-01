Repubblica: Udinese-Napoli, Rrahmani titolare con Manolas. A centrocampo Fabian e Bakayoko

Demme non è ancora al 100%, potrebbe subentrare in corsa. Petagna al centro dell’attacco con Lozano a destra. Spazio a Hysaj al posto di Mario Rui

Contro l’Udinese, Gattuso concede finalmente spazio a Rrahmani. Sarà lui al centro della difesa insieme a Manolas. Repubblica Napoli dà le ultime sulla formazione che il tecnico sceglierà per la trasferta alla Dacia Arena di oggi pomeriggio.

“Gattuso punterà pure su Hysaj a sinistra (si ferma Mario Rui) e su Meret, titolare nella sua Udine al posto di Ospina. Per il resto chance di riscatto per la squadra che ha deluso contro lo Spezia”.

L’allenatore si aspetta una risposta alla sfuriata fatta negli spogliatoi dopo la sconfitta con lo Spezia.

“Il capitano Lorenzo Insigne dovrà essere chirurgico e fare la differenza, così come Lozano e Zielinski. Saranno loro a sostenere Andrea Petagna, di nuovo titolare e punto di riferimento offensivo”.

In mediana sarà ancora la volta di Bakayoko e Fabian. Demme sarà in panchina, ma ancora non è al meglio.

“Il tedesco, però, non è al 100 per cento. Ha smaltito il problema alla schiena e almeno inizialmente lascerà spazio alla coppia Bakayoko-Fabiàn. Toccherà a loro due convincere dopo le tante critiche ricevute contro lo Spezia”.

In panchina torneranno a sedersi anche Mertens e Koulibaly, nonostante siano ancora in convalescenza dopo i rispettivi infortuni. Hanno risposto all’appello di Gattuso. Cercheranno di portare ai compagni la loro esperienza.