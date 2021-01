Repubblica: Osimhen si allena a casa con cyclette e tapis roulant

L’attaccante è in continuo contatto con lo staff medico e con Gattuso, di pessimo umore. Amarezza anche in società

Victor Osimhen è positivo al Covid. Si trova in isolamento nella sua casa di Posillipo e il Napoli gli ha approntato un programma di allenamento con tapis roulant e cyclette, scrive Repubblica Napoli.

“Il giocatore è in isolamento nel suo domicilio di Posillipo, in continuo contatto con Gattuso e con lo staff medico, potrà allenarsi nei prossimi giorni con cyclette e tapis roulant, se la sua salute glielo consentirà. Raccomandazione scontata: non fare sforzi con la spalla, visto che gli esami di controllo previsti per venerdì scorso sono stati inevitabilmente rimandati”.